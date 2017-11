Las primeras señales emitidas por el electo Pedro Velásquez

Ese domingo 19 de noviembre cerca del mediodía el entonces ciudadano – candidato Pedro Antonio Velásquez Seguel, (abogado,53, dos hijos), postulante como independiente en el partido Regionalista Verde votaba en la Escuela Cardenal Caro, de Coquimbo.

A esa hora se le notaba optimista, acompañado de pocas personas. Pero concentrado en su objetivo, no perdía su norte, seguía sonriendo y saludando uno a uno a los electores.

En ese ambiente de tranquilidad y de espera fue abordado por un periodista para hablar de generalidades, las que se podían desarrollar a esa hora, con las elecciones en pleno desarrollo.

-¿Cómo está don Pedro…?

Como todos los chilenos estamos aquí, cumpliendo. Vamos a elegir a diputados y consejeros regionales.

– ¿Cuál es el grado de confianza que tiene para volver al Congreso?

Mire, son las mismas de siempre. Uno trabaja sabiendo que en estas elecciones… uno nunca tiene la varita mágica para saber si esto está bien o está mal. Hemos hecho un buen trabajo, aunque esta Ley (de elecciones) ha sido pésima, nefasta. Hay 34 candidatos a diputados corriendo a los que no les alcanza el dinero para ni poner una paloma.

Se habla de mucha transparencia, pero quienes hicieron la ley son los diputados actuales y senadores actuales. Usted vio que hubo seis candidatos actuales que corrieron con viáticos, sueldos, dietas, bencina y los otros candidatos mirábamos. Pero la música se puso y nadie nos ha obligado…

Para aquellos que no tenemos los recursos, muchos no tuvimos publicidad en radio, quienes hacen las leyes son los diputados y senadores actuales. Había sueldos, bencina, funcionarios y otros treinta y cuatro que mirábamos. Pero la música se puso, escrito está en la tarde, con mucha tranquilidad, es un día más, es un acto cívico, no es el fin del mundo.

-¿Cree que va a cambiar el escenario de la región?

Yo creo que no, creo que esto va a ser peor. Esto (la ley) no permite que sean representadas bien las regiones. Esto es dramático. Esto es el poder del dinero, de la influencia, del poder político. Dígame usted ¿Quién puede recorrer toda la región?. Desde luego sí pueden aquellos que se han visto involucrados en cuestiones de la Ley de Pesca, Soquimich, Penta y que seguirán en el poder y que no les ha pasado nada. Esto permitirá que en el futuro nos sigan mandando candidatos de Santiago con apellidos muy extraños, muy anglosajones y sin ningún compromiso con esta región. Considero que esta es una pésima ley. También hay que modificar la Ley de Voto Voluntario. Esperamos ( los resultados) confiados en Dios. Con la efervescencia que hay en la centro izquierda y en la centro derecha, irán muchas más personas a votar, pero eso no quita que también la abstención vaya a ser considerable.

En la agenda valórica, ¿cuál es su posición?

Ya se aprobó la Ley de Aborto. Creo como el 90 por ciento de las personas que creen en Dios en Chile, que cualquier interrupción del embarazo que no es por la vía natural, es un asesinato. En cuanto al tema sexual en nuestro país cualquiera se puede casar con quien sea. Aquí lo que se niega, y desde el origen, lo normal es el casamiento entre un hombre y una mujer. Pero si hay un hombre con otro hombre que se quieren, ellos podrán hacer la ceremonia que quieran. El acuerdo común en pareja ya existe… Lo que no entiendo es cuando piden un acto religioso…

– En caso de no ser favorecido en esta elección, ¿seguirá en la carrera política compitiendo?

Mire, uno nunca puede decir de esta agua no beberé. Cualquiera sea el resultado de esta elección para mí será bueno… Cualquiera sea el resultado vamos a trabajar para abrir el caso (juicio que lo condenó a 3 años y pagos). El rompecabezas del tema judicial con el cual a mí me sacaron de la municipalidad está completamente abierto. Les quiero decir que los responsables en gran medida no es doña Evelyn Matthei, sino el abogado Ramiro Moya Suárez y la abogado Patricia Martínez. El primero que me defendió y la segunda que me hizo cometer el error administrativo. Que si el solo hecho que ellos hubiesen ido a reclamar, mejor dicho a declarar… no sabemos si ellos recibieron algún tipo de avertencia, amenaza, no sabemos. La responsabilidad única en esto es de estos dos personajes. Han guardado silencio. Fueron cómplices. Ahora sin odio, veremos cómo se resuelve esto y si es necesario, llegar a pedir -no me gusta- un indulto presidencial con la votación que tenga -que sé que va a ser importante- y de esa forma demostrar mi inocencia definitiva.

– ¿Volvería a la alcaldía de Coquimbo?

Absolutamente, todo es para volver al municipio de Coquimbo. Eso se hace con mucho dinero para contratar a abogados incorruptibles con 200 ó 300 millones de pesos, o lo otro es llegar a la Cámara de Diputados y a través del poder que te da el cargo, pedir una comisión investigadora o pedir todos los antecedentes del juicio y así facilitar las cosas… Pero cualquiera de las dos cosas están en manos de Dios…

Tales declaraciones repetidas en radios y reafirmada por la noche del domingo en emisoras de la zona, sin embargo, fueron variadas al día siguiente por el electo diputado. «Yo soy responsable de mis actos», respondió horas después cuando se le tocó el tema.

En cuanto a su defensa, fue liderada por el ex fiscal Juan Ignacio Piña.

Como sea, Velásquez celebra su gran triunfo.