Cámara de Comercio expresa su desacuerdo con Túnel Agua Negra

El Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Vicuña, Víctor Núñez, señaló que no está de acuerdo con el megaproyecto del Túnel Internacional Agua Negra; postura que, según él, también comparten otros empresario del área turística. Aunque reconoció que habrían ventajas durante su construcción por la mano de obra que se requerirá de nuestra región.

Sobre los aspectos negativos que causaría el funcionamiento del túnel, el dirigente señaló: “Por lo que he podido leer, la tasa de retorno para nuestro país es negativa. También como cámara de comercio y otras organizaciones que estamos trabajando para aumentar el turismo y crear una verdadera industria turística acá en el valle, este proyecto está totalmente en desacuerdo debido al tránsito y la polución que traerá. Sea cuales sean las alternativas de los caminos alternativos para el transporte de carga pesada, para evitar que pasen por Vicuña y sus localidades, la polución será la misma porque el aire no tiene fronteras y se pasa de un lado a otro.

El monóxido de carbono que arrojan los vehículos tienen una altura máxima de 1.500 metros y nosotros estamos rodeados de montañas que alcanzan los 5.000 metros. Entonces, este monóxido de carbono, difícilmente pase las fronteras hacia Argentina, y en algunos años tendremos una nube de contaminación que nos limitará en la astronomía y el turismo ligado a ella. Por eso me parece contraproducente lo que está pasando: Por un lado la apertura del túnel y la apertura del proyecto minero de la Barrick; mientras que por otro lado como Cámara de Comercio, la Municipalidad y VITUR, estamos trabajando para aumentar el turismo y convertirnos una Zona de Interés Turístico. No existe un estudio que diga cómo alcanzar un equilibrio.

MINERIA

No estoy contra la minería, pero creo que hoy la tecnología es suficientemente avanzada como para crear una actividad minera sin tanta contaminación. Pienso que el túnel es una cosa muy negativa para Chile y la única ventaja es el costo del transporte. Si consideramos que Argentina y Brasil producen las mismas mercaderías que nosotros, se nos acaban las ventajas y la tasa de retorno es negativa. No entiendo que se siga impulsando este proyecto si el mismo Gobierno con sus estudios arroja que es negativo. No tiene explicación para mí».