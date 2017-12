LA SERENA DISTINGUIÓ A SUS MEJORES DEPORTISTAS

Convertir a La Serena en la capital del deporte fue uno de los desafíos que se propuso el alcalde Roberto Jacob a su llegada y ello se ha reflejado con hechos concretos no sólo por la realización de grandes eventos deportivos, sino también por premiar a aquellos niños, jóvenes y adultos que practican distintas disciplinas, así como a dirigentes y medios de comunicación y periodistas ligados a esta área.

Precisamente esa instancia para distinguirlos se llevó a cabo en su cuarta versión en Teatro Municipal hasta donde llegaron los homenajeados que, bajo el aplauso de sus familias y amigos, recibieron las medallas respectivas de manos del alcalde Jacob, y de otras autoridades así como el Intendente Claudio Ibáñez y el concejal Pablo Yáñez. “Ha sido maravilloso participar en el programa de natación, gracias a eso ha tenido importantes avances. Me parece excelente esta premiación y vamos a guardarle todos estos recuerdos, sabe que lo premiaron. Estamos orgullosos de él”, señaló emocionada Claudia Bustos, mamá de David Palma, joven con trastorno espectro autista que fue galardonado en natación.

Por lo mismo, el jefe comunal Roberto Jacob resaltó que esta es una manera de poner en valor lo que ellos hacen. “Los incentiva a seguir trabajando, a ponerle más empeño y que el deporte sea una forma especial de vivir. Quién dice que a futuro no tendremos grandes deportistas que saldrán de este grupo que estamos distinguiendo donde también hay chicos con capacidades diferentes. Lo aprecian, sienten que los tomamos en cuenta en todas las disciplinas y que lo que hacen es importante para nosotros. Siempre dije que iba a ser la capital del deporte, y hemos tenido de todo en las distintas ramas”, indicó Jacob.

Claudia Munizaga resultó elegida Mejor Deportista 2017 y resaltó lo positivo de estregar estos estímulos. “Amo el deporte, no hay edad para practicarlo, porque con entusiasmo y actitud positiva todo se puede lograr. Encuentro súper bueno que la municipalidad haga esta ceremonia, porque es muy reconfortante para un deportista que reconozcan sus logros y esfuerzo. Es rico sentir que lo hiciste bien”, sostuvo feliz esta atleta que en los últimos Juegos Olímpicos Master de Nueva Zelanda obtuvo 4 medallas de oro.

Dentro de medios de comunicación, resaltó la medalla recibida por el equipo del programa deportivo del canal de televisión local ViveTV. “Nuestro programa busca informar a la comunidad de todos los deportes, llevar a deportistas a contar sus logros y me siento orgulloso de este reconocimiento del municipio al que le agradezco haber pensado en nosotros”, dijo Rodrigo Gutiérrez, conductor del espacio, con quien coincidió su partner en pantalla, Jorge Rojas. “Súper orgulloso y agradecer a la municipalidad por esto. Felicitar a los deportistas y contento porque no es fácil hacer televisión regional”.

En la categoría mejor periodista de prensa escrita, fue distinguida Silvia Ramírez Olmedo de Diario La Región, gracias a la difusión del deporte local.

Cada una de las historias, experiencias y horas de dedicación que hay detrás de cada uno de los premiados, fue también destacado por la máxima autoridad regional. “Acá se reconoce el mérito, la constancia y perseverancia con esta iniciativa de la municipalidad que yo felicito. La región es mucho más que fútbol y apoyamos a todos los deportistas. Tenemos infraestructura y el desafío es cómo generamos equipamiento para mejorar los estándares de otras disciplinas. Hemos aprobado fondos para otros centros deportivos, seguiremos en esa línea de generar las condiciones”, indicó el Intendente Claudio Ibáñez.