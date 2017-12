«Nuestro llamado es adherir con mucha fuerza a la campaña de Sebastián Piñera»

La senadora y presidenta de Amplitud, Lily Pérez tras reunirse con un grupo de adherentes de su partido, habló con LA REGIÓN sobre sus proyecciones para la segunda vuelta del día 17.

«Queremos hacer un llamado público para adherir con mucha fuerza a la campaña de Sebastián Piñera en esta segunda vuelta. Estuve acompañando al Presidente en mi región (Valparaiso), hemos estado desplegado en casa en casa, en distintas regiones del país y nos hemos puesto a disposición de la candidatura presidencial desde el primer día. Queremos decirle a la gente fuerte y claro, esta es una estrecha disputa electoral, va a ser voto a voto entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier. Nuestro partido sacó 62 mil votos a nivel parlamentario, y nosotros queremos que esos votos sean íntegramente traspasados a Sebastián Piñera.

– ¿Qué opina de Alejandro Guillier?

– «Jamás diría algo malo de Alejandro Guillier porque no es mi estilo, no me gusta, creo que es una muy buena persona, a él lo acompañan personas que tienen una idea de país muy distinta a la nuestra, por esa razón creemos que lejos la mejor opción para Chile es Sebastián Piñera.

-En el caso concreto de la Región de Coquimbo, al ser históricamente de izquierda, ¿cómo ve el escenario?

– «Se creía que era una región históricamente de izquierda, acá Sebastián Piñera ganó en segunda vuelta superando a Alejandro Guillier. Nuestros candidatos al Congreso sacaron un promedio superior al resto del país, sacaron sobre el 6% y por lo tanto decir que varios de nuestros candidatos ya tienen que ver con el futuro de Amplitud, vamos a fusionar con un o dos partidos que tengan nuestras mismas ideas políticas.

-Quedan pocos días para la elección. ¿Qué harán en este tiempo?

«Vamos a contribuir además de hacer casa a casa, con apoderados de mesa, en una elección tan reñida, los apoderados de mesa son fundamentales y la unión hace la fuerza. Así que en tema de apoderados de mesa vamos a trabajar codo a codo con los dirigentes de Chile Vamos para sumar conjuntamente nuestros apoderados de mesa en las 8 regiones del país».

– En materia política, tras los últimos resultados, ¿cuál es su siguiente desafío?

– «Como ustedes saben, el sistema me dejó fuera a pesar de tener una muy buena votación personal, pero no soy de las personas que me pongo a llorar, soy de las que miro hacia adelante. Y para adelante hay mucho que hacer por Chile. Lo primero quiero que gane Piñera, y después me tomaré unas largas vacaciones, y en marzo veré lo que haremos».

-¿Cuál es su visión sobre esta región en temas productivos? Ayer salió en los medios y vimos la tasa de desempleo y estamos en segundo lugar.

– «Esta es una región que necesita un impulso adicional a partir del próximo gobierno, por eso es importante que gane Sebastián Piñera, creo que esta es una de las regiones que ha sido más golpeada por la cesantía, por cierre de empresas, por la falta de inversión en obras públicas y privada, por ende esta región necesita un gran impulso a partir de marzo».