“Llamamos a no caer en campaña del terror y a vencer a la derecha este 17”

Según el parlamentario el ambiente que está creando la derecha en esta segunda vuelta presidencial es absolutamente contrario al espíritu democrático que el país requiere para vivir un proceso eleccionario, debido a que según le han informado trabajadores de empresas mineras de la región se está corriendo el rumor que no habrá trabajo si gana Alejandro Guillier las próximas elecciones presidenciales, resultado que significará que las empresas deberán cerrar.

“Se ha acusado sistemáticamente al gobierno de intervencionismo y verdaderamente han establecido un clima inadecuado para la salud política del país, incluso personeros que representan a sectores gremiales importantes han hecho declaraciones extremadamente graves insinuando que de no ganar Piñera el país entrará en una crisis económica y eso no responden a la realidad que vive al país y sólo buscan crear un clima de incertidumbre”, expresó Saldívar.

El parlamentario afirmó que “por eso quiero darle un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras porque el próximo año habrá un mejoramiento sustantivo de la economía con cualquiera que gobierne según las proyecciones de la BBC de Londres, es decir observadores internacionales reconocen que en Chile va a haber un cambio positivo, por tanto, esta campaña del terror es falsa y llamo a que todos juntos venzamos este temor y que sin miedo elijamos a nuestro presidente Alejandro Guillier”, afirmó.