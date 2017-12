Harán nuevos intentos por limpiar y cuidar la bahía de Coquimbo

Funcionarios de la Oficina de Pesca, Gestión Ambiental y del programa Coquimbo Limpio, efectuaron un recorrido por la bahía para ver el estado medioambiental del sector y proyectar medidas para recuperar y cuidar esta área productiva y de gran atractivo en la comuna puerto.

«Hay mucho por hacer», dijo el alcalde Marcelo Pereira, «tenemos que crear pronto un plan de trabajo que integre a diversos actores, al sector público, el Gobierno Regional y privados… necesitamos que la empresa privada cumpla con sus obligaciones y desde el Municipio, fiscalizar que se cumpla lo necesario para que la Bahía se mantenga limpia y hermosa y no tengamos que lamentar en unos años más una contaminación más difícil de manejar», comentó luego.

El coordinador del Programa Coquimbo Limpio, Cristian Sáez, dijo que hay que tomar en serio este problema que afecta la bahía.

«Hicimos un trabajo preventivo instruido por el alcalde Pereira con el objetivo de ver los pasivos ambientales y eventuales fuentes de contaminación que no se dan sólo en lo más conocido públicamente, como es el caso de Don Humberto, en que aún hay un 70% de petróleo que se debe extraer, sino que también identificar que hay dos barcos que están bajo el mar y que también son un potencial que no debemos olvidar y tenemos entre 4 y 5 embarcaciones que están sobre tierra y que están varadas hace más de 10 años y que la Ley faculta a la autoridad competente para poder iniciar procesos de aviso, multa y sanción, porque tenemos que proteger y cuidar la bahía de Coquimbo, no sólo en el aspecto productivo, y turístico, sino que esencialmente en el aspecto ambiental, porque hemos detectado las playas y el mar, para la propia comunidad, son el patrimonio que más quieren cuidar».

Desde la Oficina de desarrollo pesquero artesanal de la Municipalidad de Coquimbo, el ingeniero Jaime Rojas detalló las observaciones que se hicieron durante el recorrido. «Visualizamos varias embarcaciones que por años han estado sin uso, las que se están tratando de intervenir para no lamentar a futuro problemas de contaminación ya que con Don Humberto, en los últimos temporales y marejadas que tuvimos, el hidrocarburo llegó a nuestras costas provocando una gran contaminación a nuestras playas, por eso con estas salidas a terreno queremos dar a conocer a las autoridades lo que está ocurriendo en Coquimbo con estas embarcaciones y que tenemos que hacer algo en conjunto para poder dar soluciones breves y con fuerza lograr que se resuelva el tema de las naves que están naufragadas como las que están en la bahía estacionadas sin operación».