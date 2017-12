María Fernanda Valdés se consagró campeona del mundo en halterofilia

María Fernanda Valdés completó un gran Mundial de Levantamiento de Pesas, disputado en Anaheim, Estados Unidos, para Chile con su oro en la prueba de envión (90 kilos) y su plata en el Total Olímpico, sumándose al triple campeonato mundial que consiguió hace unos días el cubano nacionalizado chileno, Arley Méndez.

Por eso, tras su logro, la coquimbana no escondió su alegría por las medallas que se colgó en la competencia norteamericana, pero demostró madurez al reconocer que aprendió de los Juegos Olímpicos de Londres y Rio, donde fue novena y séptima en la categoría de menos de 75 kilos, respectivamente.

“Tengo potencial para seguir adelante y trabajando con más ganas. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 era inmadura, pero uno aprende de las caídas y no de las veces que se gana. En la vida es importante caerse muchas veces, eso me hizo madurar y ahora lo tomé con otro apronte”, señaló la pesista en conversación con Radio Cooperativa.

“Es un avance, voy madurando poco a poco y todos los días se aprende algo nuevo”, agregó Valdés, y luego concluyó sobre el ciclo olímpico para llegar a Tokio 2020 que “faltan tres años, es un comienzo de ciclo perfecto, pero no hay que apresurar las cosas sino puedes caer muy fuerte”.