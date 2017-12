J.A. Kast: Yo apoyo a Sebastián Piñera porque apoyo a Chile y quiero volver a tener desarrollo»

En el marco de su gira por las regiones del país y con el respaldo de presidentes regionales de diversos partidos políticos, como Juan Carlos Aguirre de la UDI, Leonardo Alfaro de Evópoli, Alejandro Tello de Amplitud y los diputados electos Francisco Eguiguren (RN) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), el ex candidato independiente por la presidencia, José Antonio Kast dio a conocer públicamente su apoyo a la candidatura del abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera y llamó a sus electores a sufragar con responsabilidad.

«Yo voy a recorrer Chile para pedirle a las personas que confiaron en mí, a esas poquito más de 500 mil personas que votaron por esta candidatura, que hoy día asuman un voto de responsabilidad, yo pedí un voto por convicción que logró mover a muchas personas y hoy día a esas personas que votaron por convicción por mí les pido que voten con responsabilidad por Sebastián Piñera y me la estoy jugando por todo Chile».

Asimismo Kast señala que para este 17 de diciembre, el país enfrentaba dos escenarios, uno de progreso, desarrollo y crecimiento que defiende los valores trascendentes, como la familia, y asegura que la otra opción es un escenario donde se lleva al país al pasado, esto porque el candidato de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier pretende continuar con las políticas, fortaleciendo y profundizando las reformas de la presidenta Michelle Bachelet.

«Pedirle a las personas que votaron por mí que no solo vayan a votar, sino que nos ayuden con un voto más que cada uno vea en su entorno quien no fue a votar, porque quedaron miles de chilenos sin manifestar opinión y eso no puede ser y más aun a los que votaron por mí también les pido que nos comprometamos como apoderados de mesa el día 17, yo ya estoy comprometido para ser apoderado de mesa en una comuna en Santiago junto con hartas personas más y he recorrido Chile con este fin».

Aseguró que apoya a Piñera porque ama la patria y que «Alejandro Guillier le va a hacer daño a este país y un daño profundo, porque va a profundizar las reformas de Michelle Bachelet y ella perdió en esta elección, perdió la mayoría circunstancial que tenía en el parlamento y hoy día quieren dejar leyes de amarre más encima, porque ella perdió la mayoría y hay diputados que ya no van a seguir ejerciendo y van a seguir tratando de legislar para cambios constitucionales, cosa que no corresponde».

El ex candidato aprovechó la ocasión para criticar el actuar de Beatriz Sánchez y del Frente Amplio tras su apoyo indirecto a Alejandro Guillier después de dos semanas de silencio desde el pacto, asimismo abarcó temáticas como la ideología de género, el proyecto Dominga, el encuentro con líderes del mundo Evangélico, entre otros temas como la acusación de Sebastián Piñera por supuestos votos marcados.

«Nosotros nunca hemos cuestionado la legitimidad de la elección, lo que sí decimos es que hay fraude cuando hay un voto marcado y esta elección, si es que va a ser peleada, un voto por mesa podría definir la elección, por eso el llamado nuestro es al apoderado de mesa, nosotros no estamos impugnando la elección, estamos impugnando a este Gobierno que vio como un joven tomó una urna, la sacó de la mesa y se la quería llevar, yo no he visto la querella del Gobierno contra ese joven, porque con los votos no se juega y hemos visto pocas actas porque ha habido pocos apoderados».

También se refirió a las palabras del Intendente Claudio Ibáñez, quien en reunión privada, fuera del horario laboral y si recursos estatales, hizo un llamado a los funcionarios a solicitar permisos para trabajar en la campaña de Guillier, situación que calificó como grave donde asegura que Ibáñez cometió una falta que no puede quedar impune y que la presidenta Bachelet debió haberlo destituido de su cargo. Presentará los reclamos y denuncias correspondientes a Contraloría por los casos que asegura son de intervencionismo electoral.

«Aquí hubo un oportunismo político de Beatriz Sánchez y del Gobierno de levantar un tema cuando el hijo de la presidenta, Dávalos, está a punto de recibir una querella de impuestos internos y también digámoslo como es, la presidente no ha había hecho nada en un año que no salía de La Moneda y en las últimas dos semanas sale para todas partes con Alejandro Guillier, su nuevo mejor amigo, eso es intervencionismo electoral».