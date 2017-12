Nueva falta de pago de sueldos de trabajadores causa paralización de obras del Mercado del Mar

A raíz de lo que sería el tercer atraso en el pago de sueldos en lo que va del año, 30 obreros contratados por la empresa constructora Indico, que tiene a cargo la edificación del nuevo Mercado del Mar de Avenida Costanera de Coquimbo, dieron cuenta del problema, que ayer los hizo paralizar faenas, al Seremi del trabajo Rodrigo Bravo, en busca de solución.

Además en la misma instancia Ricardo Ledezma, presidente del sindicato Los Delfines, del vecino terminal pesquero, que son los futuros usuarios del edificio junto a los socios el sindicato Independiente, también brindó apoyo a los trabajadores, por lo que solicitó al municipio porteño como mandante del contrato y al gobierno regional a realizar, a la brevedad, el cambio de constructora mediante nueva licitación u otro mecanismo legal, en vista del actuar de Indico, con el personal que contrata sumando el antecedente de la paralización de obras.

«Esta ya es la tercera vez que ocurre lo mismo en los últimos tres meses, incluso la última vez, vino el mismo Intendente Claudio Ibáñez a estas dependencias, pero igual se siguió trabajando con el empresario Jorge Briceño, encargado de esta obra emblemática para Coquimbo que debe construir Indico, y esa vez el empresario dijo que iba seguir con las obras con 60 trabajadores, pero ahora quedan cerca de 30 y hoy miércoles, constatamos que estaban paralizadas las obras y los trabajadores igual».

Al requerir alguna explicación de la constructora el dirigente gremial habló con un encargado que confirmó, el inicio un proceso de diálogo con el municipio por la actual situación, «un administrador de la empresa, me manifiesta que estaban en conversación con la Secretaría de Planificación de la municipalidad y con autoridades del gobierno y más gente de su empresa, pero al parecer ya no tiene solvencia».

Respecto a la posibilidad de pagar los sueldos atrasados del mes pasado, Ledezma, confirmó que hay una fórmula que será utilizada por las autoridades para ese fin, «el Gobierno Regional, posee una retención de dineros en contratos de este tipo, los que tendrían que, al parecer, ser usados para pagar los salarios».

Pasando a la intervención del Seremi Bravo, el dirigente gremial, destacó la inmediata disposición que tuvo para interiorizarse de forma personal del tema, «20 minutos después que me comuniqué con él, el Seremi llegó a tomar contacto directo con los trabajadores y conmigo, dejando de manifiesto su preocupación, señalando que iba a informar al Intendente y que iba comunicarse con la gente de la municipalidad, y media hora después, don Rodrigo, me llamó confirmando que el gobierno se va a hacer cargo de los pagos y finiquitos de trabajadores».

Indolencia y

urgente cambio

de constructora

Un análisis crítico realizó el presidente Ledezma, en cuanto al trabajo de Indico, promoviendo un urgente cambio de constructora, «acá el municipio y el gobierno regional, que aportó los fondos para la obra (más de 5 mil millones de pesos), deben tomar cartas en el asunto desde ahora, para construir de buena forma esta obra, por el bien de la comuna de los actuales trabajadores y de nosotros como beneficiarios, acá lo mejor sería llamar a licitación a otra empresa para que concrete este proyecto».

Ante la pregunta por la gestión de la Secretaría de Planificación de la casa consistorial en la fiscalización de la construcción, el dirigente manifestó, «con esta administración municipal, nosotros no tenemos ningún tipo de contacto, solo lo tuvimos, al ser obligados, con el Secretario de Planificación Claudio Telias, cuando ocurrió el primer episodio de falta de pagos y paralizaciones a mediados de año, por eso esperamos que los asesores de la administración actual se pongan los pantalones. Por eso cuando hemos entregado pruebas de los atrasos en los pagos de sueldos y repito de las paralizaciones, la Secretaría de Planificación, debió haber sido más realista para terminar con el contrato cuando los problemas de la constructora salieron a la luz por primera vez».

Por otra parte Ledezma, también llamó de forma directa a la municipalidad, a resolver este tema, «estamos ante una empresa que en ningún momento ha demostrado ser seria, en cuanto a los proceso y al trato con sus trabajadores, acá, entonces, la responsabilidad es de esta administración municipal que no ha sido capaz de tomar las riendas, golpear la mesa y tomar las mejores decisiones. Acá solo tengo contacto directo con el Intendente de forma muy respetuosa de mi parte, pero, por ahora, desconozco qué decisión se va a tomar después. Pero insisto, acá al primer contratiempo grave con el proyecto, se debió poner atajo, pero se siguió y así tuvo que pasar un segundo y una tercera vez con falta de pagos, rebalsando el vaso ahora. Por eso espero que si hay una nueva licitación, que se haga en el menor tiempo posible».