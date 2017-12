Edificio complementario del Hospital San Pablo está a la espera de permiso de edificación

Si bien a fines del mes pasado estaba previsto el inicio de trabajos del Edificio de Construcción Acelerada (cuyo presupuesto bordea los $5 mil millones) del Hospital San Pablo de Coquimbo, destinado a ser la sede de unidades de apoyo a la gestión hospitalaria, si bien ya está con una toma de razón de la Contraloría General de la República sigue «a la espera» del permiso de edificación.

Esa situación fue confirmada a Diario LA REGIÓN por Mauricio Ugarte, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fenats de Coquimbo, que considera que la demora en la edificación implica continuar prolongando los trastornos a la prestación de servicios a los usuarios.

«Hay que señalar que ya hay un atraso evidente respecto al inicio de esta obra, ya que primero había que tener la toma de razón de Contraloría, pero en este movimiento no sabemos si va a empezar la construcción a la brevedad, aunque la constructora ya empezó con el cierre del perímetro, generando las condiciones mínimas para cuando inicien las obras».

El dirigente señaló que como Fenats solicitaron información a la dirección del hospital sobre alguna fecha en la que podría comenzar la edificación, obteniendo como respuesta que había que esperar el permiso de edificación, «todavía no tenemos ratificación de cuándo parten las obras, por eso también pedimos a la Contraloría que puede agilizar los procesos que están en marcha por las condiciones de hacinamiento con que estamos atendiendo a la población de Coquimbo en nuestro hospital, en el consultorio de atención primaria de especialidades y en unidades de apoyo que están en una situación compleja tanto para la población como dije y para nosotros los trabajadores».

Además de esos argumentos la premura por contar con el edificio de construcción acelerada a juicio del dirigente dice relación con el plazo que requiere para ser habilitado, «acá los usuarios siempre nos han manifestado su queja y reclamo por la demora en el proceso de atención, porque no están cubiertos los espacios físicos suficientes en el hospital para que puedan acceder a la espera de la atención que requieren, por eso espero que todas las autoridades involucradas apuren el proceso del edificio ya que creemos que demorará un año y medio terminar la construcción».

El proyectado recinto abarcará una superficie de 4.108 metros cuadrados, que corresponde el terreno en donde estaba emplazada la antigua torre de hospitalización, frente a calle Darío Salas, la que fue demolida el 2016.

Las unidades que albergará en los tres pisos con que contará son el servicio médico quirúrgico, y el servicio de psiquiatría que suman un total de 36 camas.

Como complemento, el inmueble estará dotado de oficinas, salas de estar, de reuniones y de recepción, servicios higiénicos y vestidores entre otros espacios.

Normalización e idea de nuevo

recinto asistencial en límite comunal

Por otra parte, Ugarte recordó que la nueva infraestructura de construcción acelerada solo permitirá recuperar la operatividad del San Pablo previo al tsunami y terremoto del 2015, por lo que aún está pendiente el proyecto de normalización del recinto.

«Al contar con esta nueva obra el hospital solo va a volver a contar con las condiciones que tenía antes del 16S, porque no va a resolver toda la situación hospitalaria de nuestra comuna, en ese sentido el actual director del hospital Claudio Arriagada nos ha dicho como gremio que el estudio preinversional que es un documento esencial que planifica la prestación de la salud para esta comuna y la región por los próximos 50 años aún no concluye aun cuando lleva siete años realizándose hasta la fecha».

En ese sentido el presidente de Fenats criticó la lentitud en concluir el referido estudio, «para mí es por lo menos curioso que esto continúe sin resolverse, sin tener, hasta ahora, una fecha determinada en la que podemos conocer el plan».

Otro dato relevante aportado por el directivo es que maneja información que habría una opción que sea construido un nuevo hospital para la comuna casi en el límite con la comuna de La Serena.

«Lo que podemos decir es que ya hay un debate entre las autoridades locales, respecto a que en caso de que no existan condiciones para hacer una nueva torre y edificios anexos para terminar la normalización de este hospital, según lo que me ha informado el director Arriagada, también existe la posibilidad de trasladar el lugar físico donde quedaría un nuevo hospital y hay intenciones de que el terreno sea equidistante entre La Serena y Coquimbo en la zona de Tierras Blancas».

Ante esa posibilidad, Ugarte dijo que lo ideal sería consultar a la comunidad, «esto que conocemos de manera informal queremos que sea visto en un debate con la ciudadanía porque aquí es importante que la comunidad de Coquimbo conozca lo que se pretendería hacer con nuestro hospital para que conozca la intención de las autoridades para ver si se normaliza en este mismo espacio del San Pablo, que consideramos que si es suficiente para tal fin».

Es así que en el mismo tenor el dirigente también llamó a las autoridades comunales a «defender» el San Pablo.

«Ante esta eventualidad de contar con un nuevo hospital, las dependencias de este recinto pasarían a ser hospital geriátrico, por eso pienso que en esta discusión no solo sea de los técnicos o de los grupos interesados, en quienes quieren que el hospital crezca en número de camas y pabellones, ya que siempre es importante contar con la opinión de la ciudadanía, como dije, para que ellos decidan dónde quieren contar con su hospital y cuáles son las mejores dimensiones que debe tener y por eso me parece que debe haber un llamado de este hospital a la gente para participar en el debate. Por eso emplazo al alcalde Marcelo Pereira para que tome nota y defender al hospital de Coquimbo para buscar las mejores condiciones con el fin de lograr tener un nuevo establecimiento ya sea en este mismo lugar o en otro lado».