Diputado electo conoció en terreno conflicto en Mercado del Mar

El diputado electo Francisco Eguiguren en compañía del concejal de la comuna de Coquimbo Guido Hernández visitaron a los trabajadores.

A juicio de Hernández se encuentran en total indefensión. «Lamento profundamente que estos trabajadores estén pasando por esta situación, son 40 trabajadores, 40 familias que ven incierta su estabilidad laboral producto de la negligencia por parte de la empresa y por la poca capacidad de la autoridad, principalmente del SereMi Del Trabajo quien no es capaz de dar una respuesta concreta en el proceso de mediación.

Por su parte, Eguiguren afirmó que «hemos decidido poner a disposición de los afectados a nuestros abogados para que puedan en conjunto poder establecer una estrategia que le permita llegar A un buen término

«Establecimos un compromiso con los trabajadores, no los vamos a dejar solos. No nos podemos comprometer a que la empresa cumpla pero ellos contarán con todo el respaldo jurídico necesario en estos casos».

Eguiguren y Hernandez realizarán una solicitud formal al alcalde de Coquimbo para que por su intermedio se puede entregar a las familias todo el respaldo del aparato municipal desde punto vista social, de manera de poder mitigar en parte la grave situación por la cual están pasando estos Coquimbanos. «Es impresentable que una empresa venga desde el Sur a vulnerar de forma flagrante y reiterativa los derechos de nuestros vecinos trabajadores, esta es una obra financiada con platas públicas y el Estado tiene un rol subsidiario respecto de los trabajadores, por lo demás se tiene que hacer una revisión profunda sobre cuál es la forma de elegir a estas empresas, no puede seguir sucediendo que exista tan poca seriedad en quienes se adjudican estas obras que tienen tanta importancia para la comunidad, recordemos lo que sucede con el edificio consistorial, que es un ejemplo permanente de lo que no se debe hacer en lo que licitaciones públicas y ejecución de obras se refiere.