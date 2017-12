Elqui Despierta: «Si una ley deja a un niño fuera del sistema, falló»

La coordinadora de la agrupación que aglutina a padres y apoderados contrarios a la Ley de Inclusión propuesta por el Gobierno se refirió al nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), el que dejó a más de 2.600 estudiantes sin colegio, tras no ser seleccionados en ninguna de las opciones a la que postularon. Además, aseguró que se está estudiando la posibilidad de interponer una demanda contra el Ministerio de Educación (Mineduc), a causa de esta situación. «Ahora, tenemos las pruebas de que los papás no tienen la posibilidad de escoger la educación que queremos para nuestros hijos», afirmó.

Este año se comenzó a implementar el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O´Higgins y Los Lagos. Programa impulsado por el Gobierno de Michelle Bachelet, que se enmarca dentro de la Ley de Inclusión y que busca terminar con la selección, además, de la discriminación arbitraria que existiría en los procesos de recepción de estudiantes de los establecimientos educacionales que reciben subvención estatal. Para esta tarea, 325 puntos fueron dispuestos por el Ministerio de Educación (Mineduc) en la región, para que, entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre, las familias pudieran postular a sus hijos a algún colegio para el período académico 2018.

Según cifras entregadas por la Secretaría Regional Ministerial (Seremía) de Educación, 19.566 peticiones recibió el SAE, de las que 15.750 fueron admitidas en algunas de las preferencias seleccionadas, sin embargo, un 13,5%, equivalente a 2.646 alumnos, no quedaron elegidos en ningún establecimiento educacional. Ante esta situación sus padres comenzaron con distintas protestas para hacer mostrar su molestia. No obstante, hay una agrupación contraria a esta reforma educacional que viene manifestándose incluso antes de que se dieran a conocer sus resultados; ella es «Elqui Despierta».

«Nacimos en junio, específicamente cuando a los colegios particulares subvencionados se les entregó un documento que informaba de esta situación. A nosotros como papás se nos ‘cayó el pelo’, como se dice, porque fue un shock fuerte saber que en algunos casos pagaríamos más del doble, como es el caso de mi hija, la que estudia en el Gerónimo Rendic de La Serena», señaló María Paz Aliaga, una de las principales coordinadoras de «Elqui Despierta» y también profesora de Inglés.

Tras este escenario se contactó con una cercana que vive en Atacama y que desde hace años lleva un movimiento en contra de esta situación y se decidió a crear «Elqui Despierta» en la Región de Coquimbo. Agrupación que actualmente está conformada por unos 1.500 padres y apoderados de toda la región, contrarios al nuevo sistema de admisión.

Acerca de su visión de esta reforma, la que se implementó en un primer momento en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Aliaga es clara y aseguró que «como siempre digo, acá se quiso construir un piso 16 poniendo un bloque por nivel, tratando de equilibrar un gran piso a través de puros bloques…los que no van a sustentar una reforma. Porque acá no se está experimentando con latas ni con fierros de un bus, tal como se hizo con el Transantiago que hasta el día de hoy no funciona; acá se está experimentando con niños, con seres humanos», a lo que añadió que «creo que la principal falencia de este sistema es el hecho de que como padres no podamos escoger».

Pero este sistema de admisión no es la única novedad que tiene la Ley de Inclusión, sino que también se les comunicó a los recintos educacionales que recibían subvención estatal, que deberían elegir entre transformarse totalmente en privados o en su defecto, en fundaciones sin fines de lucro. «La subvención era el único regalo, entre comillas, que se nos daba a la clase media, el único subsidio y ahora nos quitaron esa ayuda…que era en el fondo lo que permitía que nuestros hijos tuvieran mejores posibilidades en lo que es educación en general», criticó Aliaga.

Volviendo al tema de la postulación y a ese 13,5% de estudiantes que no consiguió ser seleccionado en ningún colegio, la dirigente de «Elqui Despierta» aseveró que «esos 2.646 niños corresponden netamente a los cinco cursos que se podían postular por plataforma. Hay cientos de otros estudiantes que están tratando de entrar a algún colegio desde otros cursos y que no han encontrado vacantes, o sea el número es mucho mayor (…) yo creo que con esa cifra nos estamos quedando muy cortos, yo me atrevería a postular por otros, fácil, 300 a 500 niños más, que necesitan cambiarse de colegio. Niños, por ejemplo, de los mismos colegios subvencionados que no van a tener para pagar y que pueden ser de todos los cursos que no están incluidos en la plataforma».

Sobre las acciones a seguir, manifestó que «estamos viendo la posibilidad de interponer una demanda», debido a que «ahora, tenemos las pruebas de que los papás no tienen la posibilidad de escoger la educación que queremos para nuestros hijos».

Por último y proyectando lo que sucederá con este sistema, Aliaga vaticinó que «el sistema dicen que se proyecta para diez años más. Por lo tanto tendríamos 10 años de padres y niños angustiados por la reforma. Yo creo que hay que replantearla de raíz, una ley que ya lleva tres leyes misceláneas, una ley que me deja a un niño fuera del sistema educacional, falló».