«Ninguno de los candidatos me ha llamado para pedirme el apoyo»

Estamos justo a una semana de la segunda vuelta presidencial entre ex presidente, Sebastián Piñera y el Senador, Alejandro Guillier. Por estos días ambos comandos se disputan palmo a palmo los últimos votos, los que podrían ser claves en una definición que se proyecta muy estrecha.

En este escenario es que el ex candidato a alcalde por La Serena y también candidato a diputado, Luciano Esquivel, más conocido como «el alcalde de los pobres» podría ser clave. En conversación con LA REGIÓN, Esquivel aseguró que aún espera el llamado de alguno de los candidatos presidenciales.

«No es mucho lo que va a cambiar el país, lo que hacen ellos es prometer no más… pero luego se olvidan. Lo mío siempre ha sido claro, soy el alcalde de los pobres y veo que hace años sigue lo mismo… yo soy una persona que lucha mucho con mis hijos, mi jubilación 120 mil pesos… y ellos dicen que esto se va a arreglar… pero ya deberían haberlo hecho… después cuando llegan al puesto se olvidan. Estando en un puesto no les interesan los demás», señala.

En materia de delincuencia, el alcalde de los pobres afirma que «se debe trabajar más en las cárceles… hay que darles trabajo… ellos se dan puras vueltas adentro… hay que enseñarles a los que no saben… enseñarles a la leer algunos. Esas son propuestas concretas… ninguna de las propuestas que han hecho hasta ahora los presidenciables son suficientes… porque ellos no han estado ahí. Otro ejemplo, el muni (de La Serena) hay un montón de gente que se pasea ganando un dineral. Hay un candidato que dijo que los sacarían… y otros se enojaron porque ahí tienen la papa».

POLÍTICOS

NO CUMPLEN

Esquivel también afirmó que espera que los candidatos vengan de Santiago y conversen con él. «Yo tengo 3 mil personas que votan por mí… y yo apoyaré a quien asegure que tendremos más trabajo… ellos y yo necesitamos trabajar… la gente está aburrida de los políticos porque no cumplen… Piñera se ha ganado la plata trabajando, yo no puedo decir nada de él…. tiene sus empresas… pero sí le digo que no gaste más plata en campaña… que haga como yo… que no gaste millones en campaña… que deje esa plata para otras cosas. Ninguno de los candidatos presidenciales me ha llamado para pedirme el apoyo».

Luciano es claro también en señalar que le dijo a su gente que no votaran este domingo 17 de diciembre. «Pero si un candidato viene y me dice yo voy a hacer esto, y nos da trabajo, yo voy a votar por ese… porque llevamos muchos años con promesas… que ayude a mi gente porque nos estamos muriendo de hambre, que diga que el agua va a ser gratis, que van a bajar la luz, que van a arreglar a los reos que están presos… los municipios no pueden ser autónomos porque hacen lo que quieren… los dos candidatos están ofreciendo cosas, espero que cumplan».

Al final de la conversación con LA REGIÓN, Luciano Esquivel afirmó que en cuatro años más podría asumir un nuevo desafío.

«Yo quiero ir por Presidente de la República, y me iré por todas las regiones pidiendo cartones para mi campaña, no gastar planta en campaña».