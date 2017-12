Denuncian presuntas irregularidades en postulaciones a cargos del Servicio Local de Educación Pública

Desde el jueves 30 de noviembre los funcionarios del Departamento de Educación Municipal de Coquimbo se encuentran en un paro indefinido por lo que catalogan como un mal actuar por parte del Ministerio de Educación en relación a su traspaso al Servicio Local denominado «Puerto Cordillera» conformado por las comunas de Coquimbo y Andacollo. A esta paralización ahora se suma una denuncia realizada ayer antes la Contraloría por posibles irregularidades en la postulación a los cargos en dicho Servicio Local de Educación Pública.

Los personeros afirmaron que los alcances y bases del concurso no estuvieron disponibles para los posibles interesados a través de ningún medio físico ni digital, y que tampoco dicha información fue publicada en el Portal de Empleados Públicos. Asimismo, que se desconoce quiénes postularon y se adjudicaron dichos cargos.

En el documento presentado en Contraloría se establece que el 28 de noviembre se tuvo conocimiento de 19 perfiles de cargos, con sueldos que iban desde $900.000 hasta $2.500.000, los cuales fueron publicados durante tan sólo tres días. Asimismo, según el texto de esta presentación, «hubo profesionales que intentaron postular el día 29, y la plataforma presentó error, abortando el proceso de postulación».

«Este es un gobierno de promesas incumplidas, porque la ministra se comprometió a que ningún funcionario del Departamento de Educación iba a ser desvinculado por el proceso de desmunicipalización; sin embargo, setenta personas ya han sido notificadas de que perderán su trabajo», indicó Eguiguren.

El documento especifica además que los perfiles de cargo en ningún caso se condicen con las competencias adquiridas y desarrolladas por los funcionarios de un Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), lo que incumpliría el compromiso del Ministerio de Educación respecto a otorgarle énfasis –en el proceso de selección– a la experiencia y carrera funcionaria.

«El ministerio ni la ministra han sido capaces de dar respuesta o dar la cara. Muchas familias se verán afectadas, debido a que son setenta personas las que perderían sus trabajos. Lo cierto es que no ha habido prudencia en el proceso de desmunicipalización, por lo que, creemos, es importante que esto se revierta», dijo el concejal Guido Hernández.

Quien también abordó esta problemática fue la ex candidata a diputada y experta en materias educacionales, Francesca Figari, quien afirmó que «la desmunicipalización es una idea buena, por cuanto supone la distribución de recursos exclusivamente para este ítem; sin embargo, el proceso carece de transparencia, claridad e información respecto a la adjudicación de los cargos en el Servicio Local de Educación Pública, generando incertidumbre y dando cabida a interpretaciones que dificultan aún más la delicada situación que se vive en la materia».