Municipio asegura que Subdere y 24 organizaciones del sector trabajan para revitalizar Guayacán

Del municipio se afirma que se ha realizado un trabajo silencioso pero efectivo en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en el Programa de Revitalización de Barrios que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el tradicional Pueblo de Guayacán.

En relación a críticas y dudas plateadas por dirigentes del pueblo, son desmentidas por el jefe de Secplan del municipio, Claudio Telias.

«En estos dos años se ha logrado hacer un levantamiento de la información de los distintos requerimientos de las organizaciones, tenemos que entender que dentro del territorio donde se está interviniendo con el programa hay alrededor de 24 organizaciones territoriales entre juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, clubes de rayuela, entre otros, son organizaciones con las que se ha trabajado y se han marcado hitos y obras de confianza que han permitido ir desarrollando de buena manera este proyecto».

A la fecha, agrega, se han realizado alrededor de 50 talleres de participación ciudadana, lo que demuestra que el plan maestro va en concordancia con los intereses de la comunidad.

Indica que en estos momentos se está trabajando para la aprobación del Plan de ejecución del Barrio Guayacán.

Este plan hoy se encuentra en revisión y es el documento formal que va permitir el financiamiento de las distintas acciones que involucra este instrumento y que son los recursos que aportará el BID para la ejecución de este plan, que se estima podría estar aprobado en enero próximo.

En términos de financiamiento, Telias señala que los gastos administrativos y de equipos de trabajo son asumidos en gran parte por Subdere y no por el programa BID como se tiende a pensar, al igual que las obras de confianza realizadas en el sector, correspondientes a la Plaza de Pescadores y Plaza de Tesoritos, las que fueron posibles gracias al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) del que dispone la Subsecretaría de Desarrollo Regional, dejando en claro que los dineros reservados por BID para el Programa de Mejoramiento de Barrios, sólo se liberan para proyectos aprobados previamente por las entidades mencionadas.

De igual forma, dice, se transfirieron recursos para la adquisición de dos casas de calle Lira que serán destinadas a un Centro de Expresiones Artísticas y que hoy también acogen a los equipos de profesionales que están desempeñándose en la intervención del barrio.

Claudia Bravo, Jefa Regional de Subdere, también valora el trabajo que se está realizando. «Subdere es extremadamente rigurosa en la elaboración de proyectos, y pese a que a todos quisiéramos que los resultados fuesen más rápidos, tenemos que ir por los caminos correctos, aunque a veces, sean más lento».

Pero, agrega, se ha avanzado bastante, y además se ha avanzado con Participación Ciudadana, porque todos los proyectos han sido socializados con la comunidad y ellos han participado activamente.

Con respecto a la denuncia realizada en diario LA REGION por Juan Valdivia, vecino del sector de Guayacán y quien argumentó que no se está trabajando en concordancia con las necesidades de los vecinos, Telias sostiene que «me parece que tiene que ver con una motivación personal».

«Nosotros estamos trabajando con alrededor de 24 organizaciones, y si bien el indica representar a la junta de vecinos Tomás Urmeneta no es ni siquiera directivo de la organización, entonces formalmente en las participaciones ciudadanas que se han realizado de un tiempo a esta parte él no ha participado, se ha restado, entonces malamente podría dar opinión de que no se ha hecho nada o no se ha avanzado, porque en ese sentido, junto con las otras organizaciones que participan en el territorio, se han hecho trabajos en conjunto, se han definido proyectos, intervenciones a realizar, que cuentan desde recuperación patrimonial hasta fortalecimiento organizacional, institucional y fomento económico para revitalizar el sector», afirmó.

«En estos momentos ni la Subdere ni el Municipio cuentan con los recursos; no los tienen aposados en cuentas municipales ni dio mal uso de estos dineros, sino que se irán otorgando una vez que se vayan aprobando los proyectos».

En la misma línea, el Jefe Secplan también afirmó que el proyecto de Revitalización de Barrios ya ha sido auditado por instancias fiscalizadoras a nivel nacional, cuyos informes no han arrojado ningún tipo de irregularidades.

«Es importante destacar que este programa ya fue auditado por la Contraloría General de la República en forma integral y a nivel nacional, siendo nosotros auditados por ellos, donde levantaron informes y no existe ninguna observación de fondo ni que indique o señale mal uso de los recursos económicos que están destinados al financiamiento del programa, solamente observaciones de forma y recomendaciones para poder ir mejorando lo que hemos hecho a la fecha, ya que existe toda la documentación de respaldo, existen todas los registros de los actos y acciones a seguir y se ha dado cabal cumplimiento al programa de trabajo que se pactó entre el BID, la Subdere y el Municipio», sostuvo el Jefe de la Secretaría Comunal de Planificación del Municipio de Coquimbo.

Opinión similar es la que tiene Claudia Bravo, quien respalda lo expresado por Telias, sosteniendo que «La Contraloría auditó el programa sin encontrar falta, por lo cual me parece grave que se entregue tribuna pública a personas que desconocen y han desconocido el trabajo que realiza el Municipio, con Subdere y con BID, quienes permanentemente nos reunimos con los profesionales a cargo de este programa en Coquimbo».