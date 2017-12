Dirigentes de gremios de la Feria de las Pulgas contradicen a un colega

Molestia y preocupación por las declaraciones formuladas a Diario LA REGIÓN por el directivo de uno de los sindicatos de la feria de productos usados, Juan Romero, expresaron otros dirigentes, quienes incluso llegaron a la municipalidad para establecer que no comparten tales declaraciones de su colega, apartando bien las aguas.

José González, director del sindicato de feria de productos usados «Pulgas VIP», afirmó ante las autoridades municipales que «como gremios tenemos una gran molestia con Juan Romero debido a que él sale hablando por los medios a título personal y sin considerar la postura de los sindicatos».

Romero en la nota de LA REGIÓN se queja de falta de claridad en la información que debería darles la municipalidad por un eventual traslado de esa feria desde el barrio Baquedano.

«Con los dirigentes tenemos una fecha de reunión y trabajo pactada con el municipio durante este mes, y pedimos que él no esté presente, ya que falta a la verdad», redondeó González.

Romero anunció que los feriantes habian visto la posibilidad que se les traslada al sector de la Pampilla, información que no es reconocida por sus colegas de los otros sindicatos.

Juana Araya, tesorera del sindicato «Costanera Center», señala en la misma línea que «hemos estado trabajando entre todos los sindicatos, pero Juan Pablo Romero tomó mi nombre y el de otros para imponer la idea que nos trasladen a la Pampilla».

Agrega que «la mayoría tenemos otra pauta de trabajo que prontamente abordaremos con el alcalde. La fecha de reunión pactada con el municipio no se ha cambiado», afirma.

Un tercer dirigente que discrepa con el dirigente Romero es Manuela Alfaro, representante legal del sindicato «Pulgas Marinas».

Se refiere a él afirmando que «el dirigente no está respetando las ideas de nuestra gente, tal cual las expondremos al alcalde en la mesa de trabajo que ya está agendada. Una organización no puede hablar por todos, por ello los tres sindicatos trabajaremos aparte y en conjunto».

El tema que moviliza a los gremios es el posible término de los permisos y el traslado de ese sector cercano al Mall Vivo, donde tradicionalmente han trabajado.