Carrera de Derecho UCN logra 6 años de acreditación

Feliz, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Dra. Carolina Salas (en la fotografía a la asesora pedagógica Erika Sandoval, el jefe de carrera Israel González, y Margot Aguilera, encargada de comunicaciones), reconoce que no esperaban recibir la resolución de los 6 años inmediatamente. «Añorábamos este resultado, lo deseábamos con toda nuestra energía, pensábamos que teníamos muchas opciones, pero que probablemente iba a ser el resultado de una apelación», comenta desde el Campus Guayacán.

Clave en este logro fue conectar el rediseño curricular con el proceso de autoevaluación, y contar asimismo con una activa participación académica en este trabajo, que apuntó a un gran objetivo: la certificación de los procesos docentes. Esto, subraya la Decana, «significa que la labor que llevamos a cabo al interior de la Facultad son procesos de calidad y cuentan con un nivel de exigencia alto. Nuestro abogado es un abogado confiable, y su trabajo va a ser un buen trabajo».

Uno de los hitos valorados positivamente por los pares evaluadores fueron las clínicas juridicas, que, explica Carolina Salas, van más allá de ser un espacio donde el estudiante puede realizar su práctica, sino que reflejan la opcion politica que tuvo la Facultad de hacerlo con metodología A+S (Aprendizaje más Servicio). «Para nosotros no es un consultorio jurídico más. Es un espacio que nos permite un contacto directo con la comunidad», asevera, destacando la amplia cantidad de usuarios alcanzados solo en un año. Adicionalmente, dice, las clínicas jurídicas van de la mano con que el aprendizaje centrado en el estudiante que promueve la UCN, «ellos salen, detectan la necesidad, ven qué y cómo lo pueden hacer y van diseñando distintas estrategias de solución».

Nuevas

responsabilidades

y desafíos

Junto al logro de los 6 años de acreditación vienen los nuevos desafíos asociados a esta buena noticia, adelanta la Decana de Ciencias Jurídicas. «Una cosa es llegar y la otra es mantenerse», reconoce.

Para 2018, la Dra. Salas se ha fijado dos metas de gestión: una biblioteca juridica virtual, abierta a alumnos de pre y postgrado, egresados, académicos y todos quienes integran la comunidad virtual Derecho UCN; y su segunda meta es dejar listo el proyecto de doctorado en Derecho. «Ya somos una comunidad de 17 doctores, la idea es seguir creciendo», expresa, precisando que el énfasis del Doctorado estará en temas relevantes para la macrozona norte – pueblos originarios, recursos hídricos, energia, medio ambiente, minería, derecho laboral colectivo – de modo de reforzar los anhelos de investigación de la Facultad y, al mismo tiempo, ir en línea con el Plan de Desarrollo Corporativo de la universidad.

Respecto del Doctorado es enfática en afirmar que el programa debe partir internacionalizado, vale decir que apunte más allá de la legislación nacional, «con estudiantes de países de la macrozona: del norte de Argentina, Bolivia, sur de Perú, que las líneas de investigación aporten al ordenamiento jurídico interno y también internacional». Clave en la materialización de este desafío, que además abarcará al actual Magíster en Derecho, serán los convenios y lazos de colaboración ya existentes con universidades de América Latina y Europa.

Otra ventaja en esta misma línea son los avances logrados por Ciencias Jurídicas en el ámbito de las TICs, reflejados por ejemplo en la existencia de un aula virtual en pregrado y el estudio de contar en un futuro próximo con un b-learning en el Magister, y que han significado superar en gran medida las dificultades generadas por los casi 900 kilómetros de distancia entre las dos Escuelas de Derecho que conforman la Facultad. La comunidad virtual de Derecho UCN, iniciada en 2016, representó un importante avance en este sentido, «las TICs son para nosotros herramientas de desarrollo imprescindibles», subraya la académica.

Estos 6 años de acreditación, reflexiona Carolina Salas, constituyen un hito dentro del desarrollo de las Escuelas de Derecho, que en 2018 cumplen 25 años. «Esto avala el trabajo que se hace es bueno y serio. Creo que nuestros estudiantes y egresados, los que van a venir el próximo año, deben sentirse orgullosos de eso, estamos marcando presencia a nivel nacional desde la región, y ese es un trabajo tremendamente grande», enfatiza. Y valora asimismo el sello valórico que caracteriza a los alumnos de DerechoUCN, y que tiene que ver con el respeto a la dignidad de la persona y con la responsabilidad social del abogado. «Queremos transformar la realidad nacional para hacerla mejor: esa es la filosofía detrás de la malla curricular», en línea con una mirada transversal que abarca una preocupación por las personas, los animales, el desarrollo de la empresa, y una conciencia de sociedad sustentable e inclusiva.

«¡Esta certificación de 6 años nos dice que vamos por el camino correcto!», concluye la Decana, agregando que «ojalá sepamos administrar bien este éxito, porque los desafíos que se vienen van a ser desafíos de 6 años también».