Dirigentes de «Chile Vamos» esperan que nuevas autoridades regionales y provinciales sean de la zona

Hasta la Plaza del Periodista a un costado de la intendencia regional llegaron la mañana de ayer los parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos. Tras el triunfo del ex Presidente Sebastián Piñera ya se han comenzado a delinear lo que serán las nuevas autoridades regionales y provinciales a partir del 11 de marzo de 2018.

Es así como el diputado de la UDI, Sergio Gahona, afirmó que la designación de nuevo intendente regional y los seremis es una atribución exclusiva del Presidente Piñera. «Nosotros esperamos que las autoridades regionales y provinciales sean de la zona, como así mismo las personas que se tienen que dedicar a ser Secretarios Ministeriales, jefes de servicios…. vamos a apoyar las decisiones que el Presidente tome al respecto», dijo.

El parlamentario afirmó además que el «gobierno del Presidente Piñera no viene con una retroexcavadora o algo por estilo. Hay cosas que hay que mantener y perfeccionar, sin duda que el sistema de admisión escolar o tómbola tiene muchos problemas y hay una de las cosas que hay que corregir, la Reforma tiene que tener correcciones y el Presidente Piñera lo dijo en su programa».

Los dirigentes recordaron que no existen registros a nivel regional, al menos en los últimos 100 años, de un triunfo de la centro derecha en la Región de Coquimbo.

«Nosotros estamos muy contentos con el triunfo, pero tenemos claro que lejos de tener soberbia, lo que tenemos que tener es humildad y abrir los brazos porque este triunfo nos tiene que hacer llamar a todos. Este camino que tiene Chile por delante es muy importante y aquí nadie sobra y todos están invitados a ser parte de este proyecto», indicó el diputado electo, Francisco Eguiguren.

En tanto, el diputado electo Juan Manuel Fuenzalida afirmó que el ser gobierno «es una tremenda responsabilidad y eso significará llevar a los mejores al gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente de la región. Creo que ya lo hicimos el 2010, y creo que lo vamos a hacer mucho mejor este 2018, porque aprendimos que hay que ser humildes, que tenemos que tener roce con la gente y tenemos que tener más calle, y eso será lo que nos va a caracterizar en esta nueva forma de hacer gobierno».